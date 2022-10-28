Моуринью установил рекорд в еврокубках

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью побил рекорд по количеству побед в еврокубках в качестве тренера.

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью побил рекорд по количеству побед в еврокубках в качестве тренера.

Как передает Report , победа над финским клубом ХИК в групповом раунде Лиги Европы (2:1) стала для португальского специалиста 107-й в еврокубках в карьере.

Благодаря ей Моуринью обошел в рейтинге легендарного главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

За свою карьеру португалец тренировал "Бенфику", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Со своими командами он побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы (ранее Кубке УЕФА) и Лиге конференций.

В сезоне-2022/23 после пяти матчей в групповом раунде "Рома" занимает второе место в группе и сохраняет шансы на выход в плей-офф.