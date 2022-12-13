Моуринью может возглавить сборную Португалии

Федерация футбола Португалии рассматривает главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью на пост наставника национальной команды.

Федерация футбола Португалии рассматривает главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью на пост наставника национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщила Roma Press со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, организация в ближайшее время отправит в отставку действующего наставника Фернанду Сантуша. Под его руководством сборная Португалии вылетела в четвертьфинале ЧМ-2022, проиграв Марокко с минимальным счетом.

Федерация футбола Португалии уже связывалась с Моуринью и предложила ему совмещать посты в сборной и в "Роме".