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Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии

Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии по футболу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "A Bola". На португальца уже вышли представители Бразильской конфедерации футбола. Ему предложат контракт с том случае, если команда под руководством Тите не сможет добиться положительного результата на Кубке Америки.

Отмечается, что сам Моуринью предпочитает работать в клубе, а не сборной, но в Бразилии рассчитывают убедить тренера.

Моуринью за свою тренерскую карьеру был наставником таких команд, как "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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