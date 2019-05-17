Моуринью: Месси не заслуживает "Золотой мяч"

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч» в этом сезоне.

Как передает Report, приводит слова Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC.

«У меня есть сомнения, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», — сказал он.

Напомним, что «Барселона» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах Лиги чемпионов, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также отметился тремя голевыми передачами. Также на его счету 34 гола и 13 результативных передач в 33 матчах чемпионата Испании.