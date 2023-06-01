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Моуринью кинул медаль финалиста Лиги Европы болельщику

Моуринью кинул медаль финалиста Лиги Европы болельщику Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы с "Севильей" (1:1, по пенальти 1:4) бросил медаль, полученную на церемонии награждения, одному из болельщиков на трибунах.
Футбол
1 июня 2023 г. 04:09
Моуринью кинул медаль финалиста Лиги Европы болельщику

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы с "Севильей" (1:1, по пенальти 1:4) бросил медаль, полученную на церемонии награждения, одному из болельщиков на трибунах.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. На 35-й минуте счет открыл нападающий "Ромы" Пауло Дибала после передачи Джанлуки Манчини. На 55-й минуте "Севилья" сравняла счет: Манчини отправил мяч в свои ворота, не успев перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти испанская команда реализовала четыре удара из четырех, а "Рома" - один из трех.

Это поражение стало для Моуринью первым в финале еврокубков, без учета Суперкубка УЕФА. Ранее португальский специалист выиграл пять решающих матчей подряд.

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Версия на азербайджанском языке Mourinyo Avropa Liqasının medalını azarkeşə atıb

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