Моуринью продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до 2020 года

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Португальский тренер Жозе Моуринью продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до 2020 года с опцией продления на год.

"Очень горжусь тем, что являюсь тренером "Манчестер Юнайтед", - отметил Моуринью. - Мы установили очень высокие стандарты - выиграли три трофея за один сезон, рассчитываю, что мы продолжим стремиться к таким же высоким целям".

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, ранее он руководил английским "Челси, испанскими "Реалом" и "Барселоной", итальянским "Интером", португальскими "Порту", "Бенфикой" и "Спортингом". Под его руководством "Манчестер Юнайтед" стал обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы и завоевал Суперкубок Англии.