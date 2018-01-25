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    Моуринью продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до 2020 года

    Моуринью возглавил Манчестер Юнайтед в 2016 году

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Португальский тренер Жозе Моуринью продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до 2020 года с опцией продления на год.

    "Очень горжусь тем, что являюсь тренером "Манчестер Юнайтед", - отметил Моуринью. - Мы установили очень высокие стандарты - выиграли три трофея за один сезон, рассчитываю, что мы продолжим стремиться к таким же высоким целям".

    Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, ранее он руководил английским "Челси, испанскими "Реалом" и "Барселоной", итальянским "Интером", португальскими "Порту", "Бенфикой" и "Спортингом". Под его руководством "Манчестер Юнайтед" стал обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы и завоевал Суперкубок Англии.

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