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    Моуринью обвинили в неуплате налогов в Испании

    Он обвиняется в том, что, работая в Реале с 2010 по 2013 год, не заплатил около 3,3 млн евро налогов

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подозревается в Испании в уклонении от уплаты налогов,  cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Специалист обвиняется в том, что, работая в мадридском "Реале" с 2010 по 2013 год, не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ. 

    Представители Моуринью отрицают факт нарушения им законодательства, они утверждают, что тренер, проживая в Испании, заплатил более 26 млн евро в качестве налогов.

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