Моуринью недоволен работой медицинского штаба "Манчестер Юнайтед"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью недоволен работой медицинского штаба команды, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации британского издания The Sun, специалист винит клубных врачей в том, что игроки стали часто получать повреждения. Отмечается, что после того, как из-за травмы выбыл полузащитник Генрих Мхитарян, Моуринью потребовал, чтобы медицинский штаб объяснился с ним.

На протяжении карьеры у Моуринью уже возникали конфликты с медиками команд, в которых он работал. В частности, в бытность главным тренером лондонского "Челси" португалец вступил в конфронтацию с врачом команды Евой Карнейро, конфликт смогли уладить лишь в суде.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 11 матчей 18 очков.