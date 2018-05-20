Моуринью: Не считаю, что "Челси" заслужил эту победу, но поздравляю их

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в финале Кубка Англии.

Как сообщает Report, Жозе Моуринью заявил, что было сложно играть без Лукаку.

«Поздравляю их, потому что они победили, но я не считаю, что они заслужили эту победу. Но я поздравляю их. Я тренер „Манчестер Юнайтед“ и должен вести себя уважительно. И не только потому, что „Челси“ — мой бывший клуб, но и из-за того, что они — наши соперники сегодня.

Мне очень любопытно, что сейчас говорят по телевидению или что пишут люди, потому что если бы моя команда играла так, как «Челси», то я представляю, что бы о нас писали.

Нам было сложно играть без Лукаку против команды, которая защищается вдевятером. Мы нуждались в его присутствии. Каждое поражение трудно пережить, но я возвращаюсь домой с чувством, что мы отдали всё возможное. Никаких сожалений.

В «Челси» нет глупцов. Они знали, что мы будем играть без Феллайни и Лукаку, поэтому поставили восемь или девять игроков перед штрафной, понимая, что так они будут доминировать в этом прямолинейном футболе. Мы попробовали разные варианты, но у них был большой блок из компактных игроков.

Отражение игры в том, что Давид де Хеа не касался мяча. Он коснулся мяча лишь тогда, когда пришлось вытаскивать его из сетки», — цитирует Моуринью BBC.