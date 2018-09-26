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    Моуринью лишил Погба капитанской повязки за критику в СМИ

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лишил капитанской повязки полузащитника Поля Погба.

    Как передает Report, португальский специалист был взбешен комментарием французского игрока после игры чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:1).

    В интервью 25-летний футболист выразил недовольство тем фактом, что команда не играет в атакующий футбол, тем самым раскритиковав Моуринью.

    После этого на тренировке команды в присутствии всех игроков Моуринью заявил, что Погба больше никогда не будет капитаном «Манчестер Юнайтед».

    25 сентября «Манчестер Юнайтед» дома уступил по пенальти в третьем раунде Кубка лиги «Дерби Каунти» под руководством Фрэнка Лэмпарда — 2:2 (7:8).

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