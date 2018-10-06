Моуринью: Если завтра в Лондоне пойдёт дождь, это будет моя вина

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после домашней победы над «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с юмором отреагировал на критику в свой адрес.

Как передает Report, его слова приводит BBC.

«Сегодня я еду в Лондон. Если завтра в столице пойдёт дождь, это будет моя вина. Если возникнут проблемы с Brexit, я тоже буду виноват», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед», набрав 13 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Жозе на выезде сыграет с «Челси». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 20 октября.