Московский "Спартак" может сыграть матч Лиги Европы в Баку

Московский "Спартак" рассматривает приоритетным вариантом для проведения домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг" Баку.

Московский "Спартак" рассматривает приоритетным вариантом для проведения домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг" Баку.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.

"Приоритетный вариант проведения матча с "Лейпцигом" - Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждем конкретики", - передает слова Зеленова корреспондент Сhampionat.com.

Напомним, "Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель своей группы, в которую входили "Наполи", "Лестер" и "Легия". "РБ Лейпциг", занявший на групповом этапе Лиги чемпионов третье место, сначала прошел стадию плей-офф Лиги Европы (1/16 финала), где одолел "Реал Сосьедад".

Первый матч между "Лейпцигом" и "Спартаком" пройдет 10 марта в Германии. Ответный - 17 марта.