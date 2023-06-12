О нас

Мошенники в Китае продают "вечер с Месси" за €39 тысяч

Мошенники в Китае продают "вечер с Месси" за €39 тысяч Мошенники в Китае просят €39 тысяч (около 300 тысяч юаней) за эксклюзивный вечер в компании с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.
Футбол
12 июня 2023 г. 04:39
Мошенники в Китае продают вечер с Месси за €39 тысяч

Мошенники в Китае просят €39 тысяч (около 300 тысяч юаней) за эксклюзивный вечер в компании с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист прибыл в Пекин 10 июня. Его команда встретится в товарищеском матче со сборной Австралии 15 июня.

После приезда Месси в Китай в интернете появилась масса подозрительных предложений, в том числе проход на стадион за €650, индивидуальный VIP-пакет, включающий футболку с автографом аргентинца, места в первом ряду и фотографию с игроком.

Билеты на матч Аргентина — Австралия в Китае предлагали по цене €620. Они были реализованы за короткий промежуток времени после поступления в продажу.

По информации полиции, перекупщики перепродают билеты в сети более чем в три раза дороже первоначальной стоимости, несмотря на то, что для доступа на стадион необходимо предъявить платежный чек и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, 7 мая Лионель Месси объявил о подписании контракта с американским клубом "Интер Майами", которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi