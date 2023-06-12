Мошенники в Китае продают "вечер с Месси" за €39 тысяч

Мошенники в Китае просят €39 тысяч (около 300 тысяч юаней) за эксклюзивный вечер в компании с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

Мошенники в Китае просят €39 тысяч (около 300 тысяч юаней) за эксклюзивный вечер в компании с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист прибыл в Пекин 10 июня. Его команда встретится в товарищеском матче со сборной Австралии 15 июня.

После приезда Месси в Китай в интернете появилась масса подозрительных предложений, в том числе проход на стадион за €650, индивидуальный VIP-пакет, включающий футболку с автографом аргентинца, места в первом ряду и фотографию с игроком.

Билеты на матч Аргентина — Австралия в Китае предлагали по цене €620. Они были реализованы за короткий промежуток времени после поступления в продажу.

По информации полиции, перекупщики перепродают билеты в сети более чем в три раза дороже первоначальной стоимости, несмотря на то, что для доступа на стадион необходимо предъявить платежный чек и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, 7 мая Лионель Месси объявил о подписании контракта с американским клубом "Интер Майами", которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.