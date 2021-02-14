"Монпелье" прервал победную серию "Лиона" в чемпионате Франции

"Лион" на своем поле уступил "Монпелье" со счетом 1:2 в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

"Лион" на своем поле уступил "Монпелье" со счетом 1:2 в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей мячи забили Тежи Саванье (20-я минута) и Эли Вахи (65), у проигравших отличился Лукас Пакета (45).

Отметим, что "Лион" потерпел первое поражение в последних пяти матчах, команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка и уступая лидирующим ПСЖ и "Лиллю" два очка. "Монпелье" не проигрывает на протяжении трех матчей (2 победы, 1 ничья) и поднялся на восьмую строчку, набрав 35 очков.

В следующем туре "Лион" 19 февраля на выезде сыграет с "Брестом", "Монпелье" 21 февраля примет "Ренн".