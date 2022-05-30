«Монца» Сильвио Берлускони впервые вышла в Серию А

«Монца» бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони сумела впервые в своей истории пробиться в высший дивизион чемпионата Италии – Серию А.

«Монца» бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони сумела впервые в своей истории пробиться в высший дивизион чемпионата Италии – Серию А.

Как передает Report, «Монца» под руководством Джованни Строппы сумела занять четвёртое место в турнирной таблице Серии Б.

Команда, набрала 67 очков в 38 матчах, что позволило им принять участие в матчах плей-офф за право выйти в высший дивизион. В первой игре плей-офф «Монца» обыграла «Брешию» (4:2 общ.), а в финальном раунде в захватывающем противостоянии победила «Пизу» (6:4 общ.).

При этом в решающей встрече футболисты «Монцы» уступали 0:2 уже к девятой минуте, однако затем сумели переломить ход игры, а в дополнительное время отправили в ворота соперников два мяча.

«С 1912 года «Монца» никогда не выступала в Серии А, поэтому сейчас я испытываю прекрасные эмоции. Я привык побеждать, и теперь, когда мы здесь, нам нужно выиграть скудетто, попасть в Лигу чемпионов и выиграть её», - приводит слова Берлускони Italian Football TV в социальной сети Twitter.