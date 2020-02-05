"Монако" с минимальным счетом победил "Анже"

В матче 23-го тура чемпионата Франции "Монако" обыграл "Анже" со счётом 1:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Фонвьее на стадионе "Луи II". Обслуживал матч судья Жереми Стина. Ему ассистировали линейные арбитры Александр Вияла и Эрван Фенжан.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 18-й минуте автором забитого мяча стал Стефан Йоветич, которому ассистировал Юссуф Фофана.

"Монако", набрав 32 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. "Анже" с 30 очками в активе на 13-м месте. В следующем туре "Монако" на выезде встретится с "Амьеном". Матч состоится 8 февраля.