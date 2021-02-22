"Монако" обыграл ПСЖ

В матче 26-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" встретился с "Монако"

В матче 26-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" встретился с "Монако".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 2:0 в пользу "монегасков".

На протяжении всего матча ПСЖ владел территориальным преимуществом, но "Монако" конструктивнее действовал в атаке. На 6-й минуте полузащитник "монегасков" Софьян Диоп забил быстрый гол. Во второй половине встречи гости также забили быстрый гол — на 51-й минуте отличился Гильермо Марипан. ПСЖ создал несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Монако".

"Монако" в 26 матчах набрал 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. ПСЖ (54) — на 3-м месте. Лидирует в чемпионате Франции "Лилль" (58).