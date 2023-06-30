Молодые футболисты из Азербайджана будут учиться в испанской академии при поддержке ASTA

Между футбольной академией ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) и футбольной академией "Марсет", действующей в испанской Барселоне, подписано соглашение о сотрудничестве.

Между футбольной академией ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) и футбольной академией "Марсет", действующей в испанской Барселоне, подписано соглашение о сотрудничестве.

По данным Report, испанские специалисты отберут из 50 талантливых юных футболистов 2008-2009 годов рождения, представленных ASTA, 15-20 человек для дальнейших тренировок в Испании.

Азербайджанские подростки будут учиться в футбольной академии “Марсет” при финансовой поддержке ASTA в течение следующих 4 лет.

Стороны также предусматривают регулярное продолжение проекта. В 2024 или 2025 году в Азербайджане планируется очередной отбор для выявления молодых талантов. Селекционеры "Марсет" проведут отбор среди подростков 2010-2011 годов рождения.

Тренеры ФА "Марсет" Карлос Ариас Риверо и Фелипе Рагел Мармол будут тестировать подростков в Баку до 2 июля на Олимпийском стадионе.