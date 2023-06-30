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Молодые футболисты из Азербайджана будут учиться в испанской академии при поддержке ASTA

Молодые футболисты из Азербайджана будут учиться в испанской академии при поддержке ASTA Между футбольной академией ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) и футбольной академией "Марсет", действующей в испанской Барселоне, подписано соглашение о сотрудничестве.
Футбол
30 июня 2023 г. 12:34
Молодые футболисты из Азербайджана будут учиться в испанской академии при поддержке ASTA

Между футбольной академией ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) и футбольной академией "Марсет", действующей в испанской Барселоне, подписано соглашение о сотрудничестве.

По данным Report, испанские специалисты отберут из 50 талантливых юных футболистов 2008-2009 годов рождения, представленных ASTA, 15-20 человек для дальнейших тренировок в Испании.

Азербайджанские подростки будут учиться в футбольной академии “Марсет” при финансовой поддержке ASTA в течение следующих 4 лет.

Стороны также предусматривают регулярное продолжение проекта. В 2024 или 2025 году в Азербайджане планируется очередной отбор для выявления молодых талантов. Селекционеры "Марсет" проведут отбор среди подростков 2010-2011 годов рождения.

Тренеры ФА "Марсет" Карлос Ариас Риверо и Фелипе Рагел Мармол будут тестировать подростков в Баку до 2 июля на Олимпийском стадионе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani footballers to train at Spanish club under organization of ASTA Football Academy
Версия на азербайджанском языке ФотоASTA Futbol Akademiyasının təşkilatçılığı ilə azərbaycanlı oyunçular İspaniyanın futbol akademiyasında yer alacaqlar

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