Молодой футболист "Антверпен" скончался во время тренировки

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Футболист бельгийского клуба "Антверпен" Джоэль Лобанзо скончался в результате остановки сердца во время тренировки в возрасте 17 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Лобанзо занимался с молодежной командой 31 октября. После того как футболист упал без сознания, медицинский персонал и тренеры попытались его реанимировать.

Позднее Лобанзо в критическом состоянии доставили в городскую больницу, где 1 ноября он скончался.

"Антверпен" выражает свои соболезнования близким погибшего. Свои соболезнования семье футболиста также выразил бельгийский клуб "Андерлехт".