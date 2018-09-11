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    Молодежная сборная Азербайджана проиграла Норвегии

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана (U-21) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы сыграла очередную игру.

    Как сообщает Report, подопечные Рашада Садыгова на стадионе “Далга Арена” принимали сборную Норвегии.

    Матч завершился со счетом 3:1 в пользу норвежской сборной.

    На матче также присутствовал главный тренер национальной сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов.

    Таким образом, сборная Азербайджана с двумя очками занимает последнее место в таблице.

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