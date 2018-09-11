Молодежная сборная Азербайджана проиграла Норвегии

11 сентября, 2018 22:14

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана (U-21) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы сыграла очередную игру. Как сообщает Report, подопечные Рашада Садыгова на стадионе “Далга Арена” принимали сборную Норвегии. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу норвежской сборной. На матче также присутствовал главный тренер национальной сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов. Таким образом, сборная Азербайджана с двумя очками занимает последнее место в таблице.