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    Молодежная сборная Азербайджана по футболу сыграет с командой России

    Матч пройдет на стадионе Олимп-2 в Ростове-на-Дону

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Молодежная сборная Азербайджана по футболу сыграет с командой России в отборочном матче чемпионата Европы 2017 года. Как сообщает Report, матч молодежных сборных России и Азербайджана пройдет на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. 

    Главным арбитром назначен Томаш Мусиал из Польши.

    Азербайджанская сборная находится на четвертой строчке (6 очков после семи сыгранных матчей). Лидирует в группе команда Германии (15 очков после 5 матчей), команда России - на пятом месте.

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