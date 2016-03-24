Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Молодежная сборная Азербайджана по футболу сыграет с командой России в отборочном матче чемпионата Европы 2017 года. Как сообщает Report, матч молодежных сборных России и Азербайджана пройдет на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.

Главным арбитром назначен Томаш Мусиал из Польши.

Азербайджанская сборная находится на четвертой строчке (6 очков после семи сыгранных матчей). Лидирует в группе команда Германии (15 очков после 5 матчей), команда России - на пятом месте.