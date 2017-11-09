Молодежная сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках Чемпионата Европы

Баку. 9 ноября. REPORT/ Сборная U-21 Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках отборочного цикла к Чемпионату Европы, который состоится в 2019 г.

Как передает Report, в матче V группы подопечные Самира Алекперова принимали сборную Германии.

Игра, состоявшаяся на стадионе "Далга Арена" (Dalğa Arena) в поселке Мардакан, завершилась крупной победой гостей - 7:0. Три мяча на счету Марселя Хартеля. По одному мячу забили Надием Амири, Аарон Сейдел, Лукас Клостерманн и Левин Озтуналы.

В игре, прошедшей в октябре в Коттбусе между этими коллективами, также было забито 7 мячей. Тогда Бундестим победил со счетом 6:1. В общей сложности, сборная Азербайджана также уступила и в двух других играх отборочного цикла.Сборная проиграла на выезде команде Израиля и в родных стенах сборной Ирландии с одинаковым счетом 1:3.

Отметим, что сборная Азербайджана и следующую игру проведет дома. 14 ноября на стадионе "Далга Арена" соперником нашей команды будет команда Косово.

ЕВРО-2019

Отборочный этап, V группа

9 ноября

18:00. Азербайджан – Германия 0:7

Голы: Марсель Хартель, 2; 46; 57. Надием Амири, 14. Аарон Сейдель, 28. Тимо Баумгартл, 60. Левин Озтуналы, 84

Главный арбитр: Данияр Сахи

Помощники главного арбитра: Алибек Аубакиров, Евгений Бельский

Четвертый судья: Булат Сариев (бригада судей из Казахстана)

Баку."Далга Арена”

Набранные очки Ирландия - 10, Германия - 9, Косово - 6, Норвегия - 5, Израиль - 4, Азербайджан - 0.