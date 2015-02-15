​Молдавский нападающий Олег Молла может переехать в Азербайджан

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 28-летний нападающий ФК "Тирасполь" Олег Молла интересен одной из команд азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report со ссылкой на Молдова.sports.md, клуб, занимающий место в середине турнирной таблицы, уже провел переговоры с Моллой и получил согласие игрока.

Летом у нападающего истекает контракт с клубом, и он переедет в Азербайджан на правах свободного агента.

Олег Молла является воспитанником кишинёвского "Зимбру". За свою карьеру нападающий успел поиграть за столичный "Бешикташ", рыбницкую "Искру-Сталь", сурученский "Сфынтул Георге", а также выступал за "Дачию" и "Зимбру".