​Молдавский клуб и президент команды попросили прощения у азербайджанского народа

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Молдавский клуб "Дачия" попросил прощения у азербайджанского народа и команды "Кяпяз" в связи с размещенной на своем официальном сайте неверной информации о бакинском поселке Мардакян.

Как сообщает Report, текст с принесенными извинениями распространен от имени президента клуба Адлана Шишханова, который попросил прощения за ошибку, допущенную пресс-службой "Дачия": "Я также прошу прощения у азербайджанского народа, болельщиков и "Кяпяз". "Дачия" никогда не занималась политикой. Приносим свои извинения".

В тексте также отмечается о внесении поправок в размещенный на сайте клуба неверный текст о Мардакяне.

Отметим, что до игры с "Кяпяз" на официальном сайте "Дачия" разместили информацию о том, что якобы "Далга Арена" расположена в 34 км от поселка с армянским названием "Макрудян". Далее в тексте говорилось, что в Мардакяне нет ничего, касающегося армян, и его населяют татары - потомки кавказских персов. Кроме того, до прошедшей до игры пресс-конференции главный тренер Олег Беженар по ошибке вместо Азербайджана произнес Узбекистан и сразу же исправил ошибку. Гянджинская команда выразила свое недовольство и направила противоположной стороне письмо.