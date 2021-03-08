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Молдавский футзалист: Мы оставили неплохое впечатление на игре в Баку

Молдавский футзалист: Мы оставили неплохое впечатление на игре в Баку "В отличие от нас, большинство членов сборной Азербайджана являются бразильцами и выступают в ведущих европейских клубах. Тем не менее, мы оставили неплохое впечатление о себе в Баку. Мы доказали это своей игрой".
Футбол
8 марта 2021 г. 17:41
Молдавский футзалист: Мы оставили неплохое впечатление на игре в Баку

"В отличие от нас, большинство членов сборной Азербайджана являются бразильцами и выступают в ведущих европейских клубах. Тем не менее, мы оставили неплохое впечатление о себе в Баку. Мы доказали это своей игрой".

Как сообщает Report, такое мнение высказал главный тренер сборной Молдовы по футзалу Владимир Вусатый, говоря об игре отборочного этапа чемпионата Европы с Азербайджаном.

67-летний специалист заявил о недостаточном уровне мастерства в первом матче в Баку: "Мы сделали все возможное. Но учтите, что в составе соперника выступают футзалисты с высокими индивидуальными качествами. В домашней игре мы тоже будем бороться изо всех сил".

Встреча, которая состоится 9 марта на "FMF Arena" в городе Чореску, начнется в 20:30 по бакинскому времени. После 3-х игр в 3-й группе сборная Азербайджана с 9 очками заняла 1-е место, Молдова с 4 баллами - 3-е. Словакия, обыгравшая Грецию со счетом 5:0 в первом матче IV тура, заняла 2-е место с 7 очками. Греция, у которой нет очков, на последнем месте.

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Версия на азербайджанском языке Moldovalı futzalçı: "Azərbaycan millisi texnikalı komandadır"

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