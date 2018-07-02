Мохаммад Салах подписал новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Египетский нападающий Мохаммед Салах продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

По информации, был подписан долгосрочный контракт. Однако срок действия и детали нового соглашения с 26-летним форвардом не сообщаются.

Напомним, что Салах перешел в "Ливерпуль" в 2017 году из итальянской "Ромы", в прошлом сезоне он провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забив 44 гола и отдав 16 голевых передач. Египетский форвард с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии сезона-2017/18, а также помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов. Также Салах в составе сборной Египта принимал участие в чемпионате мира - 2018.