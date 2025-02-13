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Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времен

Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времен Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в мерсисайдском гостевом дерби в рамках перенесенного матча 15-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение
Футбол
13 февраля 2025 г. 08:31
Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в мерсисайдском гостевом дерби в рамках перенесенного матча 15-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение 31-летней давности.

Как передает Report, об этом сообщает портал Squawka.

Издание подсчитало, что Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, набравшим 22 очка по системе "гол+пас" в выездных матчах одного сезона. Так, на счету египтянина 13 голов и девять результативных передач в 13 сыгранных встречах в сезоне 2024/2025.

Отмечается, что 32-летний звездный египетский вингер побил рекорд экс-форварда "Арсенала" Энди Коула (21 очко), установленный в сезоне-1993/1994 во время выступления в составе "Ньюкасл Юнайтед".

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

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Версия на азербайджанском языке Salah Premyer Liqada daha bir rekorda imza atıb

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