Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в мерсисайдском гостевом дерби в рамках перенесенного матча 15-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в мерсисайдском гостевом дерби в рамках перенесенного матча 15-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:2), установил новый рекорд чемпионата Англии, покорив статистическое достижение 31-летней давности.

Как передает Report , об этом сообщает портал Squawka.

Издание подсчитало, что Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, набравшим 22 очка по системе "гол+пас" в выездных матчах одного сезона. Так, на счету египтянина 13 голов и девять результативных передач в 13 сыгранных встречах в сезоне 2024/2025.

Отмечается, что 32-летний звездный египетский вингер побил рекорд экс-форварда "Арсенала" Энди Коула (21 очко), установленный в сезоне-1993/1994 во время выступления в составе "Ньюкасл Юнайтед".

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 19 результативными передачами.