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Мохамед Салах определился на счет своего будущего в "Ливерпуле"

Мохамед Салах определился на счет своего будущего в "Ливерпуле" Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подпишет новое соглашение с английским клубом.
Футбол
13 января 2024 г. 08:36
Мохамед Салах определился на счет своего будущего в Ливерпуле

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подпишет новое соглашение с английским клубом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что египетский футболист практически согласовал условия нового контракта с мерсисайдцами.

Напомним, Мохамед Салах перешёл в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году. В нынешнем сезоне Салах сыграл за английскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн.

На данный момент "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Salah gələcək karyerası barədə qərar verib

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