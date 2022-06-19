Мохамед Салах может покинуть "Ливерпуль"

Переговоры "Ливерпуля" и нападающего Мохамеда Салаха о продлении действующего соглашения зашли в тупик.

Переговоры "Ливерпуля" и нападающего Мохамеда Салаха о продлении действующего соглашения зашли в тупик.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, мерсисайдский клуб готов к тому, что египетский футболист покинет команду на правах свободного агента в 2023 году, когда у него истечёт контракт с "Ливерпулем". Руководство красных рассчитывает, что возможный уход не скажется на игре 30-летнего футболиста в предстоящем сезоне.

Ранее Салах был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Англии. В минувшем сезоне он провел за клуб 51 матч, в которых записал в свой актив 31 гол и сделал 16 результативных передач.

Египтянин выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 млн евро.