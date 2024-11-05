Мохамед Салах летом может стать игроком "Барселоны"

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может пополнить состав "Барселоны" летом 2025 года на правах свободного агента.

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может пополнить состав "Барселоны" летом 2025 года на правах свободного агента.

Как передает Report со сслыкой на Diario Sport, руководство каталонцев уверено, что 32-летний футболист заинтересован в переходе и способен стать важным звеном команды.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уже пытался подписать Салаха в 2021 году, но тогда сделка сорвалась из-за финансового положения клуба.

Отметим, что в текущем сезоне Салах провел 16 матчей, записав на свой счет 9 голов и 7 результативных передач. В нем заинтересованы также клубы Саудовской Аравии.



