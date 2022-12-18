Модрич заявил, что продолжит выступать за сборную Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после матча за третье место против Марокко заявил, что продолжит выступать за национальную команду.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после матча за третье место против Марокко заявил, что продолжит выступать за национальную команду.

Как передает Report, об этом сообщает Index.hr.

"Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, что делать дальше", - сказал Модрич.

Напомним, в матче за третье место хорваты встречались с Марокко. Поединок, прошедший на "Международном стадионе Халифа" в Дохе, завершился победой хорватских футболистов со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.