Модрич стал самым титулованным футболистом в истории "Реала"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.

Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.

Как сообщает Report, 14 августа "сливочные" в матче за Суперкубок УЕФА обыграли "Аталанту" (2:0).

38-летний хорват появился на поле на 76-й минуте, заменив Родриго, и завоевал свой 27-й трофей в составе "Реала", что является рекордом мадридского клуба.

Второе место в рейтинге по количеству титулов в составе "сливочных" занимает Начо, летом перешедший в саудовскую "Аль-Кадисию".

На счету Модрича 4 титула Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 6 титулов Лиги чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА и 5 побед на клубном чемпионате мира.