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Модрич стал самым титулованным футболистом в истории "Реала"

Модрич стал самым титулованным футболистом в истории "Реала" Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.
Футбол
15 августа 2024 г. 09:46
Модрич стал самым титулованным футболистом в истории Реала

Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.

Как сообщает Report, 14 августа "сливочные" в матче за Суперкубок УЕФА обыграли "Аталанту" (2:0).

38-летний хорват появился на поле на 76-й минуте, заменив Родриго, и завоевал свой 27-й трофей в составе "Реала", что является рекордом мадридского клуба.

Второе место в рейтинге по количеству титулов в составе "сливочных" занимает Начо, летом перешедший в саудовскую "Аль-Кадисию".

На счету Модрича 4 титула Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 6 титулов Лиги чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА и 5 побед на клубном чемпионате мира.

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Версия на английском языке Modrić becomes player with most titles in Real Madrid history
Версия на азербайджанском языке Modriç "Real" tarixində ən çox titul əldə edən futbolçu olub

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