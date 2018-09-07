Модрич: "Роналду поздравил меня со званием лучшего игрока сезона по версии УЕФА"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал номинацию на «Золотой мяч».

Как передает Report, помимо него, на награду также претендуют нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Я рад быть одним из трёх претендентов на «Золотой мяч», увидим, кто победит. У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду. Индивидуальные призы важны, но наиболее важными являются командные награды. Роналду говорил со мной после того, как меня назвали лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Он прислал сообщение, чтобы поздравить меня и сказал, что надеется встретиться со мной в ближайшее время. Как я уже говорил, у нас хорошие отношения, и независимо от того, что люди говорят, они сохранятся», — цитирует Модрича L’Équipe со ссылкой на RTP.