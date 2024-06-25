Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия - Италия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшему игроку матча третьего тура группового этапа ЕВРО-2024 по футболу против Италии.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшему игроку матча третьего тура группового этапа ЕВРО-2024 по футболу против Италии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Футболист мадридского "Реала" вывел хорватов вперёд на 55-й минуте, спустя всего полминуты после нереализованного пенальти. Однако, усилий ветерана оказалось недостаточно, на восьмой компенсированной минуте итальянцы вырвали ничью и вышли в плей-офф, в то время как шансы сборной Хорватии на проход в 1/8 финала теперь весьма призрачные.

Модрич также стал самым возрастным игроком (38 лет 289 дней), отличившимся на чемпионатах Европы.