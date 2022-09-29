Модрич получил травму на тренировке сборной Хорватии

Хавбек "Реала" Лука Модрич травмировался в расположении хорватской национальной команды.

Хавбек "Реала" Лука Модрич травмировался в расположении хорватской национальной команды.

Как передает Report , об этом сообщает издание Sport.es.

Согласно информации, у 37-летнего хорватского полузащитника диагностирована перегрузка мышц бёдер. Сообщается, что футболист теперь может пропустить примерно десять дней.

С большой долей вероятности Лука Модрич сможет вернуться к тренировкам лишь 5 октября, поэтому пропустит матчи с "Осасуной" и "Хетафе" в чемпионате страны, а также с донецким "Шахтёром" в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Лука Модрич провёл в испанском чемпионате в составе мадридского "Реала" шесть игр, в которых забил один мяч и сделал один ассист.