О нас

Модрич получил травму на тренировке сборной Хорватии

Модрич получил травму на тренировке сборной Хорватии Хавбек "Реала" Лука Модрич травмировался в расположении хорватской национальной команды.
Футбол
29 сентября 2022 г. 06:09
Модрич получил травму на тренировке сборной Хорватии

Хавбек "Реала" Лука Модрич травмировался в расположении хорватской национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщает издание Sport.es.

Согласно информации, у 37-летнего хорватского полузащитника диагностирована перегрузка мышц бёдер. Сообщается, что футболист теперь может пропустить примерно десять дней.

С большой долей вероятности Лука Модрич сможет вернуться к тренировкам лишь 5 октября, поэтому пропустит матчи с "Осасуной" и "Хетафе" в чемпионате страны, а также с донецким "Шахтёром" в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Лука Модрич провёл в испанском чемпионате в составе мадридского "Реала" шесть игр, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in aparıcı futbolçusu millinin düşərgəsində zədələnib

Самое важное

Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi