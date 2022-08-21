Модрич обошел Роналду по числу матчей за "Реал"

Полузащитник Лука Модрич поднялся на четвертое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за мадридский "Реал".

Полузащитник Лука Модрич поднялся на четвертое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за мадридский "Реал".

Как передает Report, 36-летний хорват обошел в этом списке Криштиану Роналду.

Накануне Модрич сыграл за "Реал" в матче 2-го тура испанской Примеры с "Сельтой" (4:1). Эта встреча стала для хорвата 439-й в футболке "Королевского клуба" во всех турнирах. На счету Роналду числится 438 матчей в составе мадридцев.

Топ-5 легионеров по числу матчей за "Реал":

Карим Бензема - 608 матчей;

Марсело - 546 матчей;

Роберто Карлос - 527 матчей;

Лука Модрич - 439 матчей;

Криштиану Роналду - 438 матчей.