Модрич обошел Роналду по числу матчей за "Реал"

Полузащитник Лука Модрич поднялся на четвертое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за мадридский "Реал".
Как передает Report, 36-летний хорват обошел в этом списке Криштиану Роналду.
Накануне Модрич сыграл за "Реал" в матче 2-го тура испанской Примеры с "Сельтой" (4:1). Эта встреча стала для хорвата 439-й в футболке "Королевского клуба" во всех турнирах. На счету Роналду числится 438 матчей в составе мадридцев.
Топ-5 легионеров по числу матчей за "Реал":
Карим Бензема - 608 матчей;
Марсело - 546 матчей;
Роберто Карлос - 527 матчей;
Лука Модрич - 439 матчей;
Криштиану Роналду - 438 матчей.