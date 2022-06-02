Модный дом Fendi будет одевать футболистов итальянского клуба "Рома"

Бренд Fendi заключил двухлетнее соглашение с итальянским футбольным клубом "Рома" и теперь будет отвечать за одежду игроков.

Бренд Fendi заключил двухлетнее соглашение с итальянским футбольным клубом "Рома" и теперь будет отвечать за одежду игроков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, итальянский дом моды сделает официальный гардероб для футболистов. Игроки будут носить одежду бренда в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Сильвия Вентурини Фенди, креативный директор бренда, отвечающая за линейку мужской одежды и аксессуаров, разработала формальную и повседневную одежду для игроков. Их футболисты будут носить во время участия в итальянском и европейском чемпионатах.

Увидеть новые образы, разработанные Fendi для футболистов, можно будет в августе перед началом следующего сезона "Серии А" — высшей футбольной лиги Италии.