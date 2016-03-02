Мишель Платини подал апелляцию на решение ФИФА

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении от футбола на шесть лет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте CAS.

В ближайшее время стороны обменяются письменными указаниями по поводу слушания, после чего будет определена группа из трех арбитров, которая рассмотрит дело и вынесет решение.

Комитет по этике ФИФА 9 января сообщил, что бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и Платини были направлены мотивировочные части решения об отстранении чиновников от футбола на восемь лет. Само решение было обнародовано 21 декабря прошлого года. После этого апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини с 8 до 6 лет.