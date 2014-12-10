Мишель Платини отказался поддержать кандидатуру Йозефа Блаттера на выборах президента ФИФА

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини отказался от поддержки кандидатуры Йозефа Блаттера на выборах президента ФИФА.

Как сообщает Report, об этом французский функционер лично заявил "Europe 1".

"Да, я поддерживал Блаттера с 1998 года. Так как для того времени он был подходящим кандидатом", - заявил Платини.

Нежелание поддержать Блаттера он объяснил долгим пребыванием второго на посту президента ФИФА. 78-летний швейцарец занимает этот пост с 1998 года и завершает свой 5-й срок. Хотя легендарный футболист и заявил о необходимости "нового дыхания", он отказался поддерживать единственного соперника Блаттера, его бывшего заместителя Жерома Шампаня. Платини выразил надежду, что до предстоящих в мае 2015 года очередных выборов появятся и другие кандидаты.