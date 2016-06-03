Мишель Платини отказался от посещения матчей Евро-2016

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) Мишель Платини не будет посещать матчи чемпионата Европы во Франции. Об этом сообщает Report со ссылкой на DPA.

Ранее Французская федерация футбола выразила желание пригласить Платини на турнир в качестве частного лица.

По данным источника, Платини опасается новых санкций со стороны комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА), который в декабре отстранил его от футбольной деятельности на восемь лет (этот срок был впоследствии сокращен до четырех лет). По словам Платини, он официально уйдет с поста главы УЕФА 14 сентября на конгрессе организации в Афинах.

Платини возглавил УЕФА в 2007 году. Основанием для отстранения француза от футбольной деятельности стал перевод в 2011 году на его счета 2 млн. швейцарских франков из средств ФИФА от бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Комитет по этике ФИФА объявил, что данное Блаттером заверение о наличии устного соглашения по платежу Платини было неубедительным. Блаттер и Платини были признаны виновными в нарушении ряда пунктов кодекса этики ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков, конфликта интересов и лояльности.

Чемпионат Европы 2016 года пройдет с 10 июня по 10 июля.