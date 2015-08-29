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    ​Мишель Платини рассказал о своих дальнейших планах

    В случае если Платини не станет президентом ФИФА, баллотироваться в руководство УЕФА он не будет

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что в случае неизбрания на пост руководителя ФИФА в 2016 году, он не станет участвовать на предстоящих в 2019 году выборах президента европейской футбольной структуры.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил руководитель футбольной структуры Европы.

    По его словам, он поддерживает существующие правила относительно срока пребывания в президентском кресле.

    Отметим, что Мишель Платини занимает пост президента УЕФА с 2007 года.

    Очередные президентские выборы в ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.  

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