​Мишель Платини: Это акты слепого варварства

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини, отстранённый от футбольной деятельности до января 2016 года, выразил соболезнования близким погибших в результате серии терактов в Париже.

Как передает Report, стрельба и взрывы в нескольких местах города, в том числе около стадиона "Стад де Франс", унесли жизни более 120 человек.

"Мне бы хотелось выразить глубокую скорбь и возмущение этими актами слепого варварства. Хочу также выразить соболезнования родным жертв и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — приводит слова Платини портал Goal.