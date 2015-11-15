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    ​Мишель Платини: Это акты слепого варварства

    Глава УЕФА прокомментировал теракты в его родной стране

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини, отстранённый от футбольной деятельности до января 2016 года, выразил соболезнования близким погибших в результате серии терактов в Париже.

    Как передает Report, стрельба и взрывы в нескольких местах города, в том числе около стадиона "Стад де Франс", унесли жизни более 120 человек.

    "Мне бы хотелось выразить глубокую скорбь и возмущение этими актами слепого варварства. Хочу также выразить соболезнования родным жертв и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — приводит слова Платини портал Goal.

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