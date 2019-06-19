Мишель Платини: Допрос длился долго

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал о своем задержании.

Как сообщает Report, французский функционер отметил, что во время допроса следователи спрашивали его о Евро-2016 и ЧМ по футболу в России.

"Допрос длился долго, но, учитывая количество вопросов, не могло быть по-другому. Меня спрашивали о Евро-2016, о чемпионате мира в России, Катаре и парижском Сен-Жермене, о деятельности FIFA", - сказал Платини.

Отметим, что Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года, когда он был отстранен от должности комитетом по этике ФИФА. 21 декабря его дисквалифицировали на 8 лет. Однако в мае 2016 года срок наказания сократили до 4 лет. ЕВРО-2016 был организован во Франции,ЧМ-2018 - в России.