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Мирослав Клозе: Махир Эмрели сообщил о получении предложения о трансфере

Мирослав Клозе: Махир Эмрели сообщил о получении предложения о трансфере Главный тренер германского "Нюрнберга" Мирослав Клозе подтвердил, что нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели может покинуть клуб.
Футбол
14 февраля 2025 г. 17:17
Мирослав Клозе: Махир Эмрели сообщил о получении предложения о трансфере

Главный тренер германского "Нюрнберга" Мирослав Клозе подтвердил, что нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели может покинуть клуб.

Как сообщает Report, комментируя возможный уход 27-летнего форварда, Клозе отметил, что в нем заинтересованы другие клубы.

По словам тренера, пока официально ничего не подтверждено, но сам Эмрели сообщил, что получил предложение. "Я сам был игроком и понимаю, что, пока трансферное окно открыто, предложения могут поступать любому футболисту", - заявил Клозе.

Он также рассказал, что после перехода из загребского "Динамо" в "Нюрнберг" Эмрели тренировался по индивидуальным программам. "Со временем он набрал форму и начал демонстрировать сильную игру", - отметил тренер.

По информации СМИ, интерес к Эмрели проявляет южнокорейский клуб "Сеул".

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Версия на азербайджанском языке Miroslav Kloze: "Mahir Emreli bizə başqa klublardan təklif aldığını bildirib"

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