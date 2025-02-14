Мирослав Клозе: Махир Эмрели сообщил о получении предложения о трансфере

Главный тренер германского "Нюрнберга" Мирослав Клозе подтвердил, что нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели может покинуть клуб.
Как сообщает Report, комментируя возможный уход 27-летнего форварда, Клозе отметил, что в нем заинтересованы другие клубы.
По словам тренера, пока официально ничего не подтверждено, но сам Эмрели сообщил, что получил предложение. "Я сам был игроком и понимаю, что, пока трансферное окно открыто, предложения могут поступать любому футболисту", - заявил Клозе.
Он также рассказал, что после перехода из загребского "Динамо" в "Нюрнберг" Эмрели тренировался по индивидуальным программам. "Со временем он набрал форму и начал демонстрировать сильную игру", - отметил тренер.
По информации СМИ, интерес к Эмрели проявляет южнокорейский клуб "Сеул".