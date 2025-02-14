Мирослав Клозе: Махир Эмрели сообщил о получении предложения о трансфере

Главный тренер германского "Нюрнберга" Мирослав Клозе подтвердил, что нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели может покинуть клуб.

Главный тренер германского "Нюрнберга" Мирослав Клозе подтвердил, что нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели может покинуть клуб.

Как сообщает Report, комментируя возможный уход 27-летнего форварда, Клозе отметил, что в нем заинтересованы другие клубы.

По словам тренера, пока официально ничего не подтверждено, но сам Эмрели сообщил, что получил предложение. "Я сам был игроком и понимаю, что, пока трансферное окно открыто, предложения могут поступать любому футболисту", - заявил Клозе.

Он также рассказал, что после перехода из загребского "Динамо" в "Нюрнберг" Эмрели тренировался по индивидуальным программам. "Со временем он набрал форму и начал демонстрировать сильную игру", - отметил тренер.

По информации СМИ, интерес к Эмрели проявляет южнокорейский клуб "Сеул".