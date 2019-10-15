 Наверх

Мирча Луческу согласился возглавить московский "Динамо"

Мирча Луческу согласился возглавить московский "Динамо"

Мирча Луческу согласился возглавить московский "Динамо", в котором выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

Как сообщает Report, об этом изданию Sport24 заявил агент 74-летнего тренера Аркадий Запорожану. 

"В данный момент в переговорах Мирчи и московского "Динамо" пауза. Мирча хочет возглавить "Динамо".

Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы", — сказал Запорожану.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции. В России он тренировал "Зенит" в сезоне-2016/17.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!