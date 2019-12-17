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Мирча Луческу получил предложение от бразильского клуба

Мирча Луческу получил предложение от бразильского клуба

Известный тренер Мирча Луческу получил предложение от бразильского "Сантоса".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Gsp.ro, об этом заявил сам 74-летний специалист. 

По словам румынского тренера, предложение от "Сантоса" очень конкретное и серьезное: "Я пока не принял решение, сделаю это после Нового года, поскольку есть и другие интересные варианты. Предложение из Бразилии делает мне честь. Но она находится далеко от дома. Это единственное препятствие, а кроме того, жена не слишком рада этой перспективе".

Отметим, что последней командой Мирча Луческу была основная сборная Турции. 

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