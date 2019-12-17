Мирча Луческу получил предложение от бразильского клуба

Известный тренер Мирча Луческу получил предложение от бразильского "Сантоса".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Gsp.ro, об этом заявил сам 74-летний специалист.

По словам румынского тренера, предложение от "Сантоса" очень конкретное и серьезное: "Я пока не принял решение, сделаю это после Нового года, поскольку есть и другие интересные варианты. Предложение из Бразилии делает мне честь. Но она находится далеко от дома. Это единственное препятствие, а кроме того, жена не слишком рада этой перспективе".

Отметим, что последней командой Мирча Луческу была основная сборная Турции.