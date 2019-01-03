Мирабдулла Аббасов раздал автографы в Музее истории Лиги Европы

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Музее истории Лиги Европы нападающий "Нефтчи" и сборной Азербайджана Мирабдулла Аббасов раздал автографы.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в рамках подготовительной кампании к предстоящему на Бакинском олимпийском стадионе финальному матчу Лиги Европы УЕФА.

Посетители музея взяли у футболиста автограф и сфотографировались.

Отметим, что 20 сентября 2017 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о проведении в 2019 году на Бакинском олимпийском стадионе финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Финальный матч состоится 29 мая.

Фото: Фири Салим