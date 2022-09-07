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Минобороны Катара и Италии подписали соглашения по обеспечению безопасности в ходе ЧМ-2022

Минобороны Катара и Италии подписали соглашения по обеспечению безопасности в ходе ЧМ-2022 Министерства обороны Катара и Италии заключили технические соглашения, касающиеся сотрудничества в обеспечении безопасности в ходе проведения катарской стороной чемпионата мира по футболу 2022 года.
Футбол
7 сентября 2022 г. 08:52
Минобороны Катара и Италии подписали соглашения по обеспечению безопасности в ходе ЧМ-2022

Министерства обороны Катара и Италии заключили технические соглашения, касающиеся сотрудничества в обеспечении безопасности в ходе проведения катарской стороной чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице катарского оборонного ведомства в социальной сети Twitter.

Как отмечается в сообщении, "в рамках сотрудничества между министерствами обороны Катара и Италии в итальянской столице Риме состоялось подписание технических соглашений между двумя ведомствами по сотрудничеству во время (проведения) чемпионата мира по футболу в Катаре".

Отметим, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Версия на английском языке Qatar, Italy sign agreement for securing 2022 FIFA World Cup

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