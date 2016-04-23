​Министр: Строительство стадиона для ЧМ-2018 идет с отставанием

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министр спорта России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что строительство стадиона в Самаре, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, идет с отставанием в 2-3 месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по словам В.Мутко, темпы строительства в Самаре немного притормозились в связи с изменениями проектно-сметной документации.

"Надеюсь, в следующем году строительство всех арен будет закончено", - отметил министр.